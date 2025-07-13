الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغّرة يعتمد ملعب «الجوهرة» في درنة دولياً

في إنجاز يُعد الأول من نوعه في المدينة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغّرة اعتماد ملعب “الجوهرة” في مدينة درنة كأحد الملاعب المعترف بها دوليًا، ما يُشكل نقلة نوعية في مسار البنية التحتية الرياضية الليبية ويضع المدينة على خريطة الاستضافات القارية والدولية.

اعتراف دولي يعكس ثقة متنامية

هذا الاعتماد لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها الجهات الرياضية في المدينة خلال الأشهر الماضية، بدءًا من استيفاء المواصفات الفنية والتقنية، مرورًا بتجهيز مرافق متكاملة، وصولًا إلى تنظيم بطولات ناجحة بمقاييس احترافية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس ثقة الاتحاد الدولي المتزايدة في قدرة ليبيا على احتضان الأحداث الكبرى، في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة لاستعادة الدور الرياضي الإقليمي للبلاد بعد سنوات من التحديات.

درنة تستضيف بطولة إفريقيا للمنتخبات

تزامنًا مع إعلان الاعتماد، تحتضن مدينة درنة بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغّرة، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف دول القارة، في حدث رياضي يُعد الأبرز على مستوى المدينة منذ سنوات. ويمثل تنظيم هذه البطولة رسالة واضحة بأن درنة باتت جاهزة لاستضافة منافسات من العيار الثقيل، سواء على المستوى العربي أو القاري.

وتُشكل البطولة، بحسب اللجنة المنظمة، فرصة لعرض ما تحقق على الأرض من تطورات لوجستية وتنظيمية، ورسالة طمأنة للمستثمرين والرياضيين بأن الملاعب الليبية باتت بيئة مناسبة للمنافسات الدولية.

من منشأة رياضية إلى صرح وطني

لم يعد ملعب الجوهرة مجرد منشأة رياضية تقليدية، بل أصبح رمزًا لطموح المدينة وشاهدًا على نهوضها التدريجي، فمنذ تدشينه الرسمي في أكتوبر من العام الماضي، حيث استضاف البطولة العربية للأندية، أخذ الملعب في ترسيخ مكانته محليًا وإقليميًا، بفضل تصميمه الحديث ومرافقه عالية الجودة.

ويتميز الملعب بمواصفات فنية معتمدة، تشمل أرضية معتمدة من الفيفا، ومدرجات تتسع لآلاف المتفرجين، إلى جانب غرف تبديل، ومرافق صحفية، وتجهيزات طبية تلبي أعلى المعايير.

خطوة نحو خارطة الرياضة الدولية

اعتماد ملعب الجوهرة دوليًا يُعد خطوة مفصلية في مسار استعادة ليبيا لمكانتها في المحافل الرياضية الدولية، ويعزز من فرص المدن الليبية الأخرى للحصول على اعتمادات مماثلة، مما يفتح المجال أمام استقطاب المزيد من البطولات.

وهو ما أكده عدد من المسؤولين الرياضيين، مشيرين إلى أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لخطة وطنية شاملة لتأهيل الملاعب والمراكز الرياضية في مختلف المناطق، بما يتماشى مع تطلعات الجيل الرياضي الجديد.