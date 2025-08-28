الاتحاد التونسي للشغل يرفض التدخلات الأجنبية ويؤكد استقلالية القرار الوطني

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لتونس، مؤكداً رفضه القاطع لاستغلال اسمه كذريعة للتأثير على السياسات الوطنية.

وأصدر الاتحاد بياناً رسمياً نقلته جريدة “الشروق” التونسية، شدد فيه على أن “التونسيين يمتلكون وعياً وطنياً عميقاً يحول دون تحويلهم إلى أداة لخدمة أجندات خارجية تهدف إلى إعادة تقسيم العالم أو استعباد الشعوب ونهب مواردها”.

وجاء هذا البيان رداً على تصريحات أدلى بها السيناتور الأمريكي جو ويلسن يوم الجمعة الماضية، تناولت فيها التوترات بين الاتحاد والسلطات التونسية.

واستنكر الاتحاد صمت السلطات التونسية إزاء هذه التصريحات، مطالباً بموقف رسمي واضح يدين التدخلات الأجنبية ويرفض الوصاية على القرار الوطني.

وكان ويلسن قد كتب في تدوينة على منصة “إكس”: “تونس تشهد أكبر احتجاجات منذ أشهر، حيث يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد”، مضيفاً أن “سعيد فشل في إدارة البلاد، والاقتصاد في حالة كارثية، مع انتشار الفساد وتآكل الحريات”، وهي تصريحات لم تتلقَ أي تعليق رسمي من الحكومة التونسية حتى الآن.

وفي سياق متصل، خرج آلاف العمال التونسيين يوم الخميس الماضي، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، في مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد بالعاصمة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، دعماً للاتحاد والمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.

وأقرّت هذه المسيرة الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية للمنظمة الشغيلة، احتجاجاً على ما وصفته بـ”اعتداء همجي” تعرض له مقر الاتحاد من قبل أنصار السلطة، وذلك عقب احتجاجات لمؤيدي الرئيس قيس سعيد طالبت بتجميد الاتحاد بعد إضراب في قطاع النقل العمومي تسبب بشلل واسع في البلاد.

ويهدد الاتحاد بتنفيذ إضراب عام، في ظل ما اعتبره تعطيلاً غير مسبوق للحوار الاجتماعي، وضرباً للحق النقابي، وتشويهاً لسمعة النقابيين من قبل السلطة.

ويواجه الاتحاد العام التونسي للشغل أيضاً تحديات داخلية، إذ يعاني من انقسامات وانتقادات للمركزية النقابية، فيما تطالب المعارضة النقابية بعقد مؤتمر استثنائي لإعادة تشكيل مكتبه التنفيذي الوطني وتحقيق وحدة الصف.

ويُذكر أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، يعد أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي بتونس، وخاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولاً إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011، محافظاً على دوره التاريخي في الدفاع عن حقوق العمال والمصالح الوطنية.