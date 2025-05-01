الاتحاد العربي للكرة الطائرة يُهنئ نادي السويحلي

أعرب مجلس إدارة الاتحاد العربي للكرة الطائرة، برئاسة عدنان عبد الله البكاي، عن خالص تهانيه وتبريكاته إلى نادي السويحلي بمناسبة فوزه المستحق ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهله التاريخي إلى بطولة العالم للأندية 2026، وقد وردت هذه التهنئة في بيان صادر عن الاتحاد، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه.

وأكد الاتحاد العربي للكرة الطائرة في بيانه على فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي يُعدُّ مصدر إلهام للكرة الطائرة الليبية والعربية على حد سواء، كما ثمّن الاتحاد الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب الذي بذلته إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبون للارتقاء بمستوى اللعبة وتطويرها في دولة ليبيا.

وجاء في نص البيان: “نتقدم بخالص التهنئة بهذا الإنجاز المتميز، ونعرب عن تقديرنا العميق لجهودكم المتواصلة في سبيل الرقي بمستوى الكرة الطائرة. نتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتكم”.

واختتم البيان بتوقيع علي بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، مجدداً التأكيد على دعم الاتحاد الكامل للكرة الطائرة الليبية ومساعيها نحو التطور والتميز على الصعيدين الإقليمي والدولي.