الاتحاد الفرعي مصراتة يفتتح دوري الدرجة الأولى مبكرًا ويؤكد نجاح إدارته

حقق الاتحاد الفرعي مصراتة انطلاقة ناجحة لإدارته خلال الموسم الرياضي الحالي، بعدما كان أول اتحاد فرعي في ليبيا يطلق منافسات دوري الدرجة الأولى ويباشر برمجة ولعب مبارياته في خطوة لافتة تعكس جاهزيته التنظيمية والإدارية.

وشهد اليوم الافتتاحي للدوري مباريات قوية ومثيرة، حيث تمكن فريق الهدى الخمس من تحقيق فوز مثير على النصر زليتن، بعدما تأخر في النتيجة بهدف اللاعب محمد بن عيسى، قبل أن يقلب الطاولة على ضيفه وينهي اللقاء لصالحه بهدفين دون رد، حملا توقيع المهاجم مؤيد ناصف.

وفي مباراة أخرى، نجح فريق البشائر بقيادة مدربه صالح رحيل في فرض سيطرته على ضيفه اتحاد تاورغاء، محققًا فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما في المواجهة الثالثة، فقد حسم فريق الأحرار زليتن لقاءه أمام الريف لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية.

ويواصل أعضاء الاتحاد الفرعي مصراتة، بقيادة المهندس محمد الطيب حمرانة، تأكيد قدرتهم على إنجاح الموسم من خلال انطلاقة مبكرة ومميزة شملت مختلف الفئات، ضمن برمجة متكاملة جعلته السبّاق على مستوى الاتحادات الفرعية في ليبيا.

يُذكر أن منافسات المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى تُقام هذا الموسم تحت إشراف وتنظيم الاتحادات الفرعية، في إطار خطة تهدف إلى تسهيل سير المنافسات وضمان انتظامها في مختلف المناطق.