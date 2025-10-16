الاتحاد الليبي في اختبار عربي مثير أمام «المصري البورسعيدي»

تتجه أنظار عشاق الكرة الليبية مساء غد الجمعة إلى ملعب الحادي عشر من يونيو بالعاصمة طرابلس، الذي سيكون مسرحًا لمواجهة عربية مثيرة تجمع بين الاتحاد الليبي وضيفه المصري البورسعيدي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025.

الاتحاد يسعى لاستثمار الأرض والجمهور

يدخل فريق الاتحاد اللقاء تحت قيادة مدربه الوطني وسط أجواء من الحماس والطموح، ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل موقعة الإياب في بورسعيد.

الفريق الليبي يعوّل على خبرة عناصره في المسابقات القارية، وعلى الدعم الجماهيري المنتظر، خصوصًا بعد سلسلة من النتائج الجيدة محليًا وإفريقيًا في الفترة الأخيرة.

وسيخوض الاتحاد اللقاء بطاقمه الأحمر الكامل، في حين سيرتدي حارس مرماه اللون الأبيض.

المصري يدخل اللقاء بطموح العودة بنتيجة مطمئنة

في المقابل، يدخل المصري البورسعيدي المواجهة بتركيز عالٍ ورغبة في العودة من طرابلس بنتيجة إيجابية تسهّل عليه مهمة الإياب.

ويُنتظر أن يعتمد المدرب على خطة متوازنة تجمع بين التنظيم الدفاعي والاعتماد على المرتدات السريعة، في ظل امتلاكه عناصر مميزة في الخط الأمامي.

وسيلعب الفريق المصري بالزي الأخضر الكامل، فيما سيرتدي حارسه اللون الأزرق.

تفاصيل اللقاء

ستقام المباراة بملعب الحادي عشر من يونيو، طرابلس الدولي على تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

ترتيبات أمنية وتنظيمية مشددة

شهدت طرابلس خلال الساعات الماضية اجتماعًا أمنيًا موسعًا بمشاركة الأجهزة المختصة، لضمان تأمين المباراة وتسهيل دخول الجماهير والبعثات الرياضية، إلى جانب الاجتماع الفني الذي ناقش تفاصيل الأطقم واللوائح الفنية والتنظيمية الخاصة بالمواجهة.

تطلعات الجماهير

جماهير الاتحاد الليبي أبدت تفاؤلها بقدرة فريقها على تحقيق الانتصار وقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور المقبل، خاصة مع عودة الفريق للعب على أرضه بعد غياب طويل عن المسابقات الإفريقية داخل ليبيا.

مباراة الغد لا تمثل مجرد مواجهة كروية، بل هي صدام عربي بروح إفريقية يجمع بين فريقين عريقين يبحثان عن إثبات الذات في القارة السمراء، وسط طموحات متصاعدة لجماهير الاتحاد الليبي في رؤية فريقها يواصل المسيرة بنجاح نحو الأدوار المتقدمة من الكونفدرالية.