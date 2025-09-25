الاتحاد الليبي في مواجهة مصيرية أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي بالكونفيدرالية

تتجه أنظار جماهير الكرة الليبية، مساء غدٍ الجمعة، إلى الملعب الدولي بطرابلس، حيث يستضيف فريق الاتحاد الليبي نظيره ولايتا ديتشا الإثيوبي في مباراة حاسمة ضمن إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2025.

الاتحاد أمام اختبار العبور

يدخل “العميد” اللقاء واضعًا نصب عينيه ضرورة تحقيق الانتصار بعد أن انتهت مباراة الذهاب في أديس أبابا بالتعادل السلبي (0-0)، وهي نتيجة تجعل حظوظ الفريق قائمة بقوة، لكنها تفرض عليه الحذر من مفاجآت المنافس الذي يسعى بدوره لانتزاع التأهل من قلب طرابلس.

الاتحاد سيكون أمام خيار واحد لا يقبل القسمة على اثنين، وهو الفوز بأي نتيجة، فيما سيحاول ولايتا ديتشا خطف بطاقة التأهل عبر التعادل الإيجابي الذي يصب في مصلحته.

تحضيرات مكثفة وروح معنوية عالية

خاض الاتحاد خلال الأيام الماضية سلسلة من التدريبات المكثفة تحت إشراف الجهاز الفني، ركز فيها على تعزيز الجانب الهجومي واستغلال أنصاف الفرص، إلى جانب معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مباراة الذهاب.

كما شهدت أجواء المعسكر أجواءً إيجابية وسط روح عالية من اللاعبين الذين أكدوا عزمهم على إسعاد الجماهير والعودة بالفريق إلى الواجهة الأفريقية.

نقاط قوة ترجح كفة “العميد”

• عامل الأرض والجمهور: من المتوقع أن يحضر آلاف المشجعين إلى مدرجات ملعب طرابلس لدعم الفريق.

• الخبرة القارية: حيث يتمتع الاتحاد بتاريخ طويل ومشاركات عديدة في البطولات الأفريقية.

• جاهزية العناصر الأساسية: التي أثبتت حضورها القوي في الدوري المحلي خلال الموسم الماضي.

تحمل المباراة أهمية خاصة كونها تمثل اختبارًا مبكرًا لمدى جاهزية الاتحاد لمواصلة المشوار القاري، حيث يطمح الفريق لبلوغ الأدوار المتقدمة ورفع راية الكرة الليبية عاليًا في سماء القارة السمراء.

الجماهير التي ستزحف إلى الملعب، ومعها الملايين من المتابعين خلف الشاشات، تترقب عرضًا قويًا وروحًا قتالية من لاعبي “العميد”، في أمسية كروية لا تقبل سوى الفوز.