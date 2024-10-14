الاتحاد الليبي لكرة القدم يستنكر إجراءات نظيره النيجيري

استنكر الاتحاد الليبي لكرة القدم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد النيجيري لكرة القدم برفضه خوض مباراة ليبيا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 وأكد بأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالح ليبيا منتخب ليبيا الأول لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد في بيان، أن نظيره النيجيري لم يتعاون معه بأي شكل من الأشكال سواء فيما يتعلق بمباراة الذهاب أو العودة، وأشار إلى أن الأحداث الخارجة عن إرادته لا تعادل جزءا بسيطا مما تعرض له منتخب ليبيا الأول في لقاء الذهاب.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، “أنه فتح تحقيقا فى أحداث أزمة منتخب نيجيريا في “مطار الأبرق” فى ليبيا وعودته لبلاده ورفضه خوض المباراة أمام المنتخب الليبي”.