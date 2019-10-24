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الاتحاد الليبي لكرة القدم يُفكر في استقدام «فوزي البنزرتي» لقيادة المُنتخب

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 أكتوبر 2019 - 11:02
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البنزرتي أنه لم يتلق عرضاً رسمياً بهذا الخصوص حتى الآن. [إنترنت]
أعلن المدرب التونسي فوزي البنزرتي وجود مفاوضات غير رسمية من جانب الاتحاد الليبي لكرة القدم، من أجل الاتفاق على التوقيع معه لتولي إدارة الجهاز الفني لفرسان المتوسط قبل انطلاق تصفيات بطولة أمم أفريقيا التي وضعت المنتخب في المجموعة العاشرة رفقة تونس، وتنزانيا، وغينيا الاستوائية.

وأكد البنزرتي أنه لم يتلق عرضاً رسمياً بهذا الخصوص، باستثناء بعض الاتصالات والمشاورات،لافتاً إلى أن من يجيب على تفصيل مستقبله مع منتخب ليبيا من عدمه هو الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي تواصل معه عبر أحد الأشخاص.

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وكشفت بعض المصادر الصحفية عن اجتماع عُقد في تونس، مساء الثلاثاء الماضي، جمع مسؤولي الاتحاد الليبي لكرة القدم مع المدرب التونسي استمر ساعتين، وإلى حد الآن لم يصدر القرار النهائي حول الاتفاق مع البنزرتي من عدمه.

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