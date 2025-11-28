الاتحاد الليبي يتحرك بعد إساءات لاعبي فلسطين

أفادت مصادر مطلعة أن الاتحاد الليبي لكرة القدم قرر إلغاء معاملة اللاعبين الفلسطينيين كلاعبين محليين في المسابقات المحلية، وذلك عقب الجدل الواسع الذي أثارته لقطات وُصفت بغير الأخلاقية صدرت عن بعض لاعبي المنتخب الفلسطيني خلال مباراتهم أمام المنتخب الليبي في بطولة كأس العرب.

ويأتي القرار – بحسب المصادر – كردّ فعل على ما اعتُبر إساءة مباشرة لليبيا ولاعبيها، خاصة وأن عدداً من لاعبي منتخب فلسطين ينشطون في أندية الدوري الليبي الممتاز، وكانوا يحظون بمعاملة ودّية وتقدير من الجماهير والوسط الرياضي.

ويُعد هذا الإجراء أول تحرك رسمي من الاتحاد الليبي بعد الحادثة، في خطوة تهدف – وفق المتابعين – إلى حماية صورة الكرة الليبية والحفاظ على احترام المنتخبات الوطنية في المنافسات الإقليمية.