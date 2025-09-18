الاتحاد الليبي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة قوية أمام «ولايتا ديتشا»

يستعد نادي الاتحاد الليبي لخوض مواجهة قوية خارج أرضه أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/2026. المباراة ستُقام يوم الجمعة 19 سبتمبر على ملعب أديس أبابا، عند الساعة 14:00 بتوقيت ليبيا.

الاتحاد الليبي.. خبرة وطموح

يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد استعدادات مكثفة، في ظل طموحه الكبير لتعزيز حضوره على الساحة القارية واستعادة بريق الكرة الليبية.

ويعتمد الفريق على لاعبيه الأساسيين الذين يتميزون بالخبرة والقدرة على التحكم في مجريات المباريات خارج الأرض، مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة.

ولايتا ديتشا.. خصم محلي قوي

على الجانب الآخر، يُشكّل ولايتا ديتشا خصمًا صعبًا، إذ يعتمد على القوة البدنية والتنظيم التكتيكي العالي، وقد سبق له تحقيق نتائج جيدة على أرضه في البطولات الأفريقية، ما يجعل المواجهة اختبارًا حقيقيًا للزعيم الليبي.

الجماهير.. دفعة معنوية مهمة

تأمل إدارة الاتحاد في أن تكون جماهيره الداعمة في لقاء الإياب بطرابلس حاضرة بشكل مكثف، لتشجيع الفريق ودفعه نحو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، مما يُسهِّل من مهمة التأهل إلى الدور الثاني.

الفوز أو التعادل الإيجابي خارج الأرض سيكون الهدف الأساسي للاتحاد، ليدخل مباراة الإياب بطرابلس وهو في موقف مريح، ويواصل الفريق مسيرته الطموحة في البطولة القارية، ساعيًا لإضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل.

الاتحاد الليبي أمام اختبار حقيقي، والجماهير تتطلع إلى بداية قوية تمهّد لمشوار أفريقي ناجح.