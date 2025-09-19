الاتحاد الليبي يفرض التعادل السلبي على ولايتا ديتشا في أديس أبابا

في بداية مشواره الإفريقي هذا الموسم، عاد فريق الاتحاد الليبي بنتيجة إيجابية نسبياً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعدما فرض التعادل السلبي (0-0) على مضيفه ولايتا ديتشا، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سيطرة ليبية دون أهداف

دخل الاتحاد اللقاء بتركيز كبير ورغبة في خطف نتيجة مريحة خارج الديار، حيث سيطر لاعبوه على مجريات الشوط الأول، واستحوذوا على الكرة بفضل خبرة عناصر الوسط والتحركات الهجومية السريعة، لكن غابت الفعالية أمام المرمى، لتضيع أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

مقاومة إثيوبية في الشوط الثاني

في الشوط الثاني، حاول ولايتا ديتشا مباغتة الضيوف بالاعتماد على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة، إلا أن دفاع الاتحاد وحارس المرمى تصدوا للمحاولات بصلابة، قبل أن يستعيد ممثل ليبيا زمام المبادرة، ويهدد المرمى الإثيوبي من جديد دون أن ينجح في هز الشباك، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

حظوظ مفتوحة في الإياب

هذه النتيجة تمنح الاتحاد أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب المقررة يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري في طرابلس، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة لضمان العبور إلى الدور المقبل.

مواجهة عربية مرتقبة تنتظر الفائز

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع فريق المصري البورسعيدي في الدور الثاني (دور الـ32) من البطولة، ما يعد اختباراً قوياً للاتحاد إذا ما نجح في حسم بطاقة التأهل أمام ولايتا ديتشا.

طموحات الجماهير

الجماهير الليبية علّقت آمالاً كبيرة على الاتحاد ليكون ممثل الكرة الليبية البارز في هذه النسخة من كأس الكونفدرالية، خاصة في ظل الخبرة الإفريقية الواسعة التي يمتلكها الفريق، وحرص الإدارة والجهاز الفني على دعم الصفوف بلاعبين قادرين على صنع الفارق في المواعيد الكبرى.

بهذه النتيجة، يبقى الاتحاد أمام فرصة مثالية لحسم التأهل على أرضه وأمام جماهيره، في مباراة ستكون عنوانها الحسم ورد الاعتبار، ساعياً لكتابة صفحة جديدة في تاريخه الإفريقي.