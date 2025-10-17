الاتحاد الليبي يقع في التعادل السلبي مع المصري في طرابلس ويؤجل الحسم إلى بورسعيد

في مباراة قوية ومليئة بالإثارة، انتهت مواجهة الاتحاد الليبي أمام ضيفه المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي (0-0)، مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب طرابلس الدولي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شوط أول متكافئ وأفضلية ليبية في الفرص.

دخل الاتحاد الليبي اللقاء بدافع تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في بورسعيد، وسيطر لاعبوه على فترات طويلة من الشوط الأول.

وكاد الفريق أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 20 عندما ارتقى أحد لاعبي الاتحاد لكرة عرضية خطيرة سددها برأسه نحو المرمى، إلا أن حارس المصري تصدّى لها ببراعة قبل أن تصطدم بالقائم وتخرج إلى ركنية.

المصري يعتمد على المرتدات

من جانبه، حاول الفريق المصري امتصاص حماس أصحاب الأرض عبر التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة ، لكن دفاع الاتحاد الليبي كان في الموعد وأغلق المساحات أمام مرمى الحارس محمد عياد.

فرص ضائعة وإثارة في الدقائق الأخيرة.

في الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة وسط محاولات متبادلة لخطف هدف الفوز.

الاتحاد الليبي كثّف الضغط عبر الأطراف، فيما كاد المصري يخطف التقدم من هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 75 لولا تدخل الدفاع الليبي في اللحظة الأخيرة.

واحتسب الحكم 8 دقائق وقتاً بدل ضائع شهدت محاولات يائسة من الجانبين، لكن دون أهداف، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي يؤجل الحسم إلى مواجهة العودة في بورسعيد.

نظرة على الإياب

بهذا التعادل، تبقى بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية مفتوحة على مصراعيها، حيث سيحتاج الاتحاد الليبي إلى تسجيل أي هدف في مباراة الإياب يوم 26 أكتوبر الجاري في بورسعيد ليضمن التأهل في حال التعادل الإيجابي، بينما يكفي المصري الفوز بأي نتيجة.