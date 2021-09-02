الاتحاد النسائي الليبي العام يستلم مهامه

جرت اليوم الخميس، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، مراسم التسليم والاستلام بين اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي الليبي العام ورئيس الاتحاد النسائي الليبي العام المنتخب السيدة فتحية البخبخي ونائبتيها.

جاء ذلك بحضور عضو مجلس مفوضية الانتخابات رباب حلب، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية د. حورية خليفة الطرمال.

وتسلمت رئيس الاتحاد الأرشيف والنظام الأساسي للاتحاد إيذانا ببدء الاتحاد في ممارسة مهامه، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

من جانبها عبرت الدكتورة حورية الطرمال، عن سعادتها بمشاركة عضوات الاتحاد في هذا اليوم، مؤكده على أنها خطوة جادة وانتصار حقيقي يُضاف لسجل انتصارات النساء الليبيات الرائدات.

وأضافت الوزيرة في كلمة لها: “أثمن عاليا دور المفوضية والجهود التي تبذلها من أجل تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقها الانتخابي ودورها السياسي، كما أتمني أن يحرص الاتحاد على أن تكون المرأة ممثلة فيه بكافة مكوناتها وفئاتها بحيث لا ننسى المرأة ذات الإعاقة والمرأة النازحة ونزيلة دور الرعاية الاجتماعية”.

من جهتها عبرت السيدة جازية عيسى مندوبة عن الجنوب وعضو اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي الليبي العام، عن شكرها وامتنانها للدور الذي اطلعت به المفوضية في سبيل نجاح انتخابات الاتحاد، مثمنةً ما قدمته عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب ووحدة دعم المرأة بالمفوضية من دعم ومسانده ذللت الصعوبات التي واجهت الاتحاد في مرحلة التأسيس والانتخاب.