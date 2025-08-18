«الاتحاد النسائي الليبي» يدعم المرأة في الاستحقاقات الانتخابية

في إطار الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها ليبيا، لعب الاتحاد النسائي الليبي برئاسة الأستاذة فتحية البخبخي دورًا فاعلًا في دعم وتمكين النساء المترشحات، ومساندتهن لخوض التجربة الديمقراطية بكل ثقة.

ونظم الاتحاد خلال الفترة الماضية سلسلة من الندوات وورش العمل وحملات التوعية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية سواء كمترشحة أو كناخبة، مؤكدًا على أن المرأة الليبية شريك أساسي في بناء الدولة وصناعة القرار.

وشدد الاتحاد على قدرة النساء الليبيات على مواجهة التحديات وكسر الصور النمطية، مؤكدًا أن وجودهن في المشهد السياسي يمثل قيمة مضافة تعزز مبدأ العدالة الاجتماعية وترسخ حضور المرأة في الحياة العامة.

من جهتها، ثمّنت وزارة الدولة لشؤون المرأة هذه الجهود، حيث أكدت الوزيرة أن ما قام به الاتحاد النسائي الليبي يعكس التزامًا وطنيًا أصيلًا ويجسد نموذجًا للعمل الأهلي الذي يخدم الديمقراطية ويعزز حضور المرأة في الحياة العامة.

ويعتبر هذا الدور محطة مهمة في مسيرة نضال المرأة الليبية من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية، ورسالة واضحة بأن تمكين المرأة ليس شعارًا بل ممارسة واقعية تتجسد على الأرض.