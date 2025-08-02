الاتحاد يرفض السقوط القاسي أمام الأهلي طرابلس.. رباعية نارية وتوقف المباراة!

في أمسية الديربي الملتهبة، أمطر الأهلي طرابلس شباك غريمه التقليدي الاتحاد برباعية قاسية، في مباراة لن تُنسى من الذاكرة الجماهيرية، لكنّ تفاصيلها تجاوزت المستطيل الأخضر، بعدما شهدت توترًا واحتجاجاتٍ بلغت حدّ المشادات بالأيدي بين اللاعبين، وسط احتجاجات رسمية من فريق الاتحاد بعد الهدف الرابع القاسي.

سيناريو الصدمة

دخل الأهلي طرابلس اللقاء بروح المنتصر قبل الصافرة، وفرض سيطرته مبكرًا، لينهال بالأهداف على دفاع الاتحاد، الذي بدا هشًّا ومفككًا، لتتوقف المباراة عند نتيجة 4-0، في واحدة من أثقل هزائم الاتحاد في تاريخ الديربي.

الاعتراضات والتحفظات

ما إن سُجل الهدف الرابع بهدف عكسي حتى انفجرت الأجواء داخل المستطيل الأخضر، باحتجاجاتٍ قوية من جانب حارس الاتحاد، الذي اشتبك مع لاعب الأهلي مراد الهذلي، خاصة فيما يتعلق بالهدف الرابع، لينتهي الجدل بطرد اللاعبين.

تراشق ومشادات

التوتر لم يتوقف عند حدود الكلمات والطرد، بل تطوّر إلى مشادات جسدية بين بعض لاعبي الفريقين عقب الطرد، قبل أن تتدخل الأطقم الفنية والأمنية لاحتواء الموقف.

الأهلي ينتشي والاتحاد يشتعل

في الوقت الذي يحتفل فيه الأهلي طرابلس بانتصارٍ تاريخي يُقربه من منصة التتويج، يجد الاتحاد نفسه في وضع لا يُحسد عليه، ما بين انتكاسة ثقيلة ومطالب جماهيرية بمراجعة الحسابات فورًا.

رباعية طرابلسية من قدح لن تمر مرور الكرام؛ فهي ليست فقط ثلاث نقاط، بل زلزال كروي سيُخلّف ما بعده، سواء داخل أروقة الاتحاد أو في مشهد الكرة الليبية عمومًا.