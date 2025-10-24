الاتحاد يصل القاهرة ويبدأ التحضيرات لمواجهة «المصري» في الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق الاتحاد الليبي إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً لخوض مواجهة الإياب أمام نادي المصري البورسعيدي، ضمن دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة حاسمة تُلعب يوم الأحد على أرضية ملعب السويس.

وفور وصول البعثة إلى مطار القاهرة الدولي، انتقل الفريق إلى مقر إقامته وبدأ برنامج الإعداد المقرر من الجهاز الفني، الذي يركّز على الجوانب التكتيكية والبدنية، سعياً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل المواجهة القارية المهمة.

رغبة في خطف التأهل

الاتحاد يدخل المباراة بطموح واضح لانتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل، خاصة وأن نتيجة الذهاب في طرابلس انتهت بالتعادل دون أهداف، ما يجعل الحسابات مفتوحة ويمنح الفريق الليبي فرصة حقيقية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

الجهاز الفني للاتحاد شدد في اجتماعاته مع اللاعبين على أهمية التركيز الذهني واستثمار أي فرصة سانحة للتسجيل، خصوصاً في ظل قوة المنافس على ملعبه وبين جماهيره.

استعداد مصري ودعم جماهيري منتظر

في الجانب المقابل، جهّز المصري البورسعيدي نفسه بقوة لهذه المواجهة، مستفيداً من عامل الأرض والدعم الجماهيري الذي يتوقع أن يحضر بكثافة في مدرجات برج العرب، بحثاً عن تأكيد التأهل والاستمرار في المنافسات القارية.

موعد اللقاء

تنطلق صافرة المباراة المرتقبة مساء الأحد، في أجواء يترقبها الجمهور الليبي الذي يثق في قدرة فريقه على العودة بنتيجة تعكس طموحه الكبير في البطولة الإفريقية هذا الموسم.

الاتحاد يحلم بالعودة من مصر بإنجاز ثمين، والمصري يسعى لتثبيت أقدامه في الكونفدرالية، وبين هذا وذاك يبقى الملعب وحده صاحب الكلمة الأخيرة.