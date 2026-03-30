الاتحاد يهزم الوداد المغربي بثلاثية في ودية المغرب

حقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًا على حساب نظيره الوداد الرياضي المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق الليبي في المغرب.

وأقيمت المواجهة على أرضية ملعب البشير بمدينة المحمدية المغربية، في لقاء حمل طابعًا تنافسيًا رغم طبيعته الودية، حيث سعى كلا الفريقين إلى اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوى التحضير قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

أفضلية اتحادية منذ البداية

دخل فريق الاتحاد المباراة بتركيز كبير، ونجح في فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى، مع اعتماد واضح على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة نحو الهجوم. وتمكن الفريق الليبي من استغلال المساحات في دفاع الوداد ليترجم تفوقه إلى أهداف وضعت الفريق في المقدمة.

وظهر الاتحاد بأداء متوازن بين الخطوط الثلاثة، حيث نجح لاعبو الوسط في السيطرة على نسق اللعب، فيما شكلت التحركات الهجومية خطورة واضحة على مرمى الفريق المغربي.

اختبار فني ناجح

بالنسبة للجهاز الفني للاتحاد، جاءت هذه المباراة كاختبار مهم ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في المغرب. وقد منح اللقاء الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية، في ظل سعي الجهاز الفني إلى تثبيت التشكيلة الأساسية قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

كما أظهرت المباراة تطورًا ملحوظًا في أداء الفريق من حيث الانسجام بين اللاعبين والقدرة على استغلال الفرص، وهو ما انعكس في النتيجة النهائية التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الاتحاد.

استفادة فنية للاتحاد

من جهته، استفاد فريق للاتحاد الليبي من المباراة في إطار تحضيراته القادمة، حيث عمل الجهاز الفني على التعرف وتجربة بعض الأسماء الجديدة وتقييم مستوى اللاعبين، خصوصًا أن المباريات الودية تمثل فرصة مهمة لمعالجة بعض الجوانب التكتيكية قبل خوض المباريات الرسمية.

دفعة معنوية قبل الاستحقاقات

يمثل هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة لفريق الاتحاد خلال معسكره الخارجي، حيث يسعى الفريق إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة داخل المجموعة.

واختتم نادي الاتحاد برنامجه التحضيري في المغرب عبر سلسلة من الحصص التدريبية والمباريات الودية التي خسر في مباراة اماً الدفاع الجديدي وانتصار امام الوداد المغربي، في إطار خطة إعداد تهدف إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة للمراحل القادمة، وسط طموحات كبيرة لدى جماهير النادي في رؤية فريقها يقدم مستويات قوية خلال الموسم.