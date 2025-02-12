«الاتحاد» يُحكم قبضته على «كهربا»

أعلن نادي الاتحاد الليبي عن تفعيل بند شراء عقد اللاعب المصري محمد محمود كهربا من النادي الأهلي المصري، ليُنهي بذلك فترة الإعارة ويُبقيه في صفوف الفريق لمدة عام ونصف.

وكشف مصدر مسؤول لـ”عين ليبيا” أن قيمة الصفقة بلغت 200 ألف دولار أمريكي، تم تحويلها إلى حساب النادي الأهلي المصري.

وبهذا الإجراء، يكون الاتحاد الليبي قد حسم موقفه من اللاعب بشكل نهائي، ليُؤكد بذلك على ثقته في قدراته وإمكانياته.

وقدّم كهربا أداءً لافتًا في أول مباراتين له مع الفريق، حيث نال إعجاب الجماهير والجهاز الفني.

وعلى الرغم من تعرضه لإصابة عضلية طفيفة في المباراة الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة السويحلي في ملعب مصراتة.