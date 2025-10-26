الاتحاد يُودّع الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارته إياباً أمام المصري البورسعيدي

ودّع نادي الاتحاد الليبي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مبكراً، عقب خسارته أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين مساء الأحد على أرضية ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

الاتحاد دخل المباراة وعينه على العودة ببطاقة التأهل بعد نتيجة الذهاب التي عقدت حساباته، غير أن أصحاب الأرض تمكنوا من فرض سيطرتهم بعدما سجّل محمد دغموم هدف التقدم في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم المصري بهدف نظيف.

ورغم محاولات الاتحاد للتعديل في الشوط الثاني، زادت المهمة صعوبة بطرد لاعب المصري صلاح محسن، الذي دفع زملاءه للتكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات التي أثمرت عن الهدف الثاني، ليعمّق الفريق المصري الفارق ويحسم بطاقة التأهل لصالحه.

خروج مبكر لا يليق بطموحات الجماهير

هذا الإقصاء المبكر جاء مخيباً لآمال جماهير الاتحاد التي كانت تأمل رؤية فريقها يواصل المشوار القاري ويعزز حضور كرة القدم الليبية في المنافسات الأفريقية، خاصة في ظل الاستعدادات الكبيرة للموسم وامتلاك الفريق لعناصر قادرة على إحداث الفارق.

ما بعد الإقصاء

يتطلع الاتحاد الآن إلى إعادة ترتيب أوراقه سريعاً والتركيز على الاستحقاقات المحلية، إلى جانب معالجة الأخطاء التي ظهرت في مواجهتي الذهاب والإياب، خصوصاً على مستوى الفعالية الهجومية والحلول عند فقدان الكرة.

وبحسب مصادر خاصة لشبكة عين ليبيا فإن ادارة نادي الاتحاد قررت إقالة المدير الفني حمدي بطاو من تدريب الفريق.

كما ينتظر الجمهور باقي قرارات الإدارة والجهاز الفني حول مستقبل الفريق في الفترة المقبلة، بما في ذلك تعزيز الصفوف وتقييم أداء اللاعبين الأجانب والمحليين، سعياً لبناء فريق قادر على تمثيل ليبيا بصورة أفضل قارياً.

رحلة الاتحاد في الكونفدرالية توقفت عند محطة دور الـ32، غير أن الفرصة ما زالت متاحة في البطولات القادمة لاستعادة الهيبة والعودة للمنافسة على الساحة الأفريقية بطموح أكبر وتنظيم أفضل. جماهيره ستبقى الداعم الأول والأكثر وفاءً، في انتظار نسخة أقوى من الفريق تعيد البسمة للمدرجات.