الاتصالات تبحث مع شركة «هواوي» ضمان الامتثال للقوانين الليبية

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع الاتصالات وضمان التزام الشركات العاملة فيه بالقوانين واللوائح الوطنية، عقدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اجتماعًا مع ممثلي شركة هواوي تكنيزون للخدمات الفنية – فرع ليبيا، خُصص لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالإجراءات التنظيمية والتشريعية.

وخلال الاجتماع، شدد مسؤولو الهيئة على أهمية الالتزام الكامل بالقانون رقم (22) لسنة 2010 بشأن تنظيم خدمات الاتصالات، واللوائح التنفيذية المعمول بها، مؤكدين أن هذا الالتزام يعد أساسًا لضمان الشفافية وحماية المصلحة العامة وتطوير القطاع وفق المعايير الوطنية والدولية.

من جانبها، أكدت شركة هواوي التزامها التام بالقوانين الليبية النافذة، مشيرة إلى أنها تعمل في ليبيا منذ أكثر من عشرين عامًا، وساهمت خلال هذه الفترة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، مجددة استعدادها الكامل للتعاون مع الهيئة بما يضمن توافق أنشطتها مع الأطر القانونية والتنظيمية للدولة الليبية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز الحوكمة في قطاع الاتصالات، ومتابعة مدى التزام الشركات الأجنبية بالأنظمة المعمول بها في ليبيا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الأعمال التقنية والاستثمارية.