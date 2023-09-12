الاتصالات تعود جزئيًا إلى الفتايح في درنة

أكدت الشركة القابضة للاتصالات اليوم الثلاثاء، عودة شبكة المدار الجديد إلى منطقة الفتايح في مدينة درنة، بعد انقطاعها بسبب السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة.

ووفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” قال مدير المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات “محمد البديري”: أن العمل جارٍ لإعادة تغطية شبكة ليبيانا في المنطقة، مشيرا إلى أن المهندسين يعملون على مدار الساعة لإصلاح الأعطال التي تعرضت لها الشبكات خلال الفيضانات.

وأضاف “البديري”: أن عودة تغطية الاتصالات جزئيًا إلى الفتايح، تأتي ضمن جهود الشركة القابضة للاتصالات لإعادة الخدمات الأساسية إلى جميع المناطق التي تضررت من السيول والفيضانات.

وأكد “البديري”: أن الشركة تطمئن الأهالي بعودة تغطية الاتصالات جزئيًا، ونؤكد استمرار جهود المهندسين لتوسعة دائرة الاتصال بالشبكة.