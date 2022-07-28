الاتفاق على إنشاء بوابات جديدة بمعبر رأس إجدير

أعلن مدير منفذ رأس إجدير سالم العكعاك الاتفاق على إنشاء بوابات جديدة للدخول منها إلى تونس لتخفيف الازدحام بالمعبر.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن العكعاك قوله في تصريح صحفي، أن المهندسين سيكملون تصميم الخرائط الإنشائية للبوابات خلال أسبوعين، ليبدأ بعدها التنفيذ.

وأضاف أن الحركة في المعبر مستقرة، حيث يدخل يومياً قرابة 7 آلاف مسافر لتونس، وأن الدخول يستغرق نحو 3 ساعات.

ويشهد معبر رأس جدير خلال فترات العطلات والأعياد ازدحاماً شديداً ما يجبر المسافرين للبقاء في العبر مدة تزيد على 10 ساعات.