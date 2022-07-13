الاتفاق على إنشاء مركز بإسطنبول لإدارة تصدير الحبوب من أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، توصل الاجتماع الرباعي لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا إلى اتفاق على إنشاء مركز في إسطنبول لإدارة عملية التصدير والممر الآمن.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن آكار قوله في تصريح عقب الاجتماع إن “المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز في اسطنبول لإدارة عملية تصدير الحبوب والممر الآمن”.

وأضاف أن الاجتماع توصل إلى تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.

وتابع أن “الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع القادم في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل والتوقيع على الإجراءات التي قمنا بها”.

واحتضنت إسطنبول اجتماعا عسكريا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لمناقشة نقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الاتفاق بشأن الحبوب مهم، ولكن الطريق ما زال طويلا للتوصل إلى اتفاق سلام روسي أوكراني.

وأوضح غوتيريش أن كل الأطراف برهنت على حرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، وأن ذلك سيفيد كل العالم، وهو خطوة مهمة نحو اتفاق أشمل روسي أوكراني.

وجاء الاجتماع الرباعي في وقت ترتفع فيه أسعار الغذاء حول العالم جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتعد أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح وغيره من الحبوب في العالم، لكن السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف في أنحاء البحر الأسود تسببت في توقف صادراتها.