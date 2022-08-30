الاتفاق على إنشاء غرفة مشتركة لتأمين الساحل الغربي

عُقِد اليوم الثلاثاء، اجتماع أمني موسع، برئاسة آمر المنطقة العسكرية الساحل لواء صلاح النمروش، وبحضور مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، ومدير أمن جنزور عميد الصادق العطوي، ومدير أمن الزاوية لواء علي اللافي، وعدد من ضباط المنطقة العسكرية الساحل.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء غرفة مشتركه لتأمين الطريق الساحلى الممتد من الحدود الإدارية لمناطق جنزور الجفارة الزاوية والمجاهرة بالأمن وضمان الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطريق العام وفرض السيطرة الأمنية طول الطريق الساحل.

كما تم التأكيد على أن الطرق العامة والفرعية داخل منطقة الجفارة مؤمنة بالكامل من الجهات الأمنية والعسكرية، لجميع أهل وسكان منطقة الجفارة وكذلك مرتادي هذه الطرق، وبأن الوضع الأمني مستقر، ومطالبة كافة المواطنين بضرورة التعاون والبلاغ على أى تجاوزات أو خروقات أمنية إلى أقرب مركز شرطة او تمركز أمني.