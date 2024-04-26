الاتفاق على اتخاذ إجراءات لزيادة مدة تأشيرة دخول الليبيين إلى ماليزيا

أجرى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية محمد عيسى، اليوم الجمعة، في العاصمة كوالالمبور، مباحثات مع وكيل وزارة الخارجية الماليزية للشؤون الثنائية داتو احمد روزيان ووكيل الوزارة للشؤون الإفريقية أحمد ارهام، بحضور سفير دولة ليبيا لدى ماليزيا محمد عطية، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الـ50 للعلاقات الليبية الماليزية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية، بأن المباحثات تناولت تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص تكثيف العمل الثنائي لأجل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الاقليمية الدولية.

هذا وقد رحب الجانب الماليزي بالاجتماع الثنائي المشترك وتقدم بالتهنئة للشعبين بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الليبية الماليزية.

كما تم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة مدة تأشيرة دخول المواطن الليبي في الأراضي الماليزية وذلك لتسهيل تواجد الراغبين منهم في استكمال دراسته بالجامعات الماليزية وكذلك لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.