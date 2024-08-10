الاتفاق على التهدئة ووقف الاشتباكات في تاجوراء

توصلت الأطراف المتصارعة في تاجوراء إلى اتفاق للتهدئة ووقف الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة، وانتشار قوات محايدة على خطوط التماس لفض النزاع.

وبحسب ما أفادت مصادر محلية، فإن الاتفاق ينص على عودة القوة المشتركة مصراتة لمقرها بتاجوراء والتأكيد على عودة كتيبة رحبة الدروع إلى ثكناتها العسكرية.

كما ينص الاتفاق على دخول قوة أمنية لفض النزاع تضم اللواء 111 مجحفل و الـ55 مشاة وأسود تاجوراء.

ومن ضمن مساعي التهدئة بين الأطراف المتنازعة ، تم الاتفاق على عدم تقدم القوات المشتركة بعد القره بوللي.

⁠⁠وبحسب المصادر فإن الاتصالات مستمرة بين الحكماء في سوق الجمعة ومصراتة وتاجوراء للوصول إلى التهدئة بشرط السلم ولا للسلاح.

وقال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والداعم مالك مرسيط إنه جرى إخراج 64 عائلة عالقة بمناطق الاشتباكات بمحور مسجد الرحمة بتاجوراء بعد فتح ممرات آمنة لهم.

وأضاف مرسيط في تصريحات صحفية أنه تم فتح ممر آمن لثمانية أشخاص آخرين بينهم مسن يعاني من حالة مرضية بمحور شط البنور بمناطق الاشتباكات.

هذا وطلب مركز طب الطوارئ والدعم من المواطنين الابتعاد عن محيط مناطق الاشتباكات بمنطقتي تاجوراء والقوه بوللي.

في غضون ذلك، يعقد مجلس رئاسة الوزراء في طرابلس اجتماعا أمنيا رفيع المستوى لتدارس الوضع الأمني المتوتر، على وقع دعوات في المنطقة إلى ضبط النفس.

وأعلنت رئاسة جامعة طرابلس إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري بكل الكليات والإدارات إلى حين إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة في تاجوراء إلى 9 أشخاص.

وطالب الجهاز، اليوم السبت، فروع إسعاف (مصراتة، زمزم، زليتن، الخمس، الساحل وبني وليد) الالتحاق بالغرفة الفرعية في قصر الأخيار وذلك لتوزيع المهام الخاصة بالعمل لديهم