الاتفاق على انطلاق قوافل نقل الوقود وغاز الطهي للجنوب من مصراتة

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لبلديات المنطقة الجنوبية، وكيفية تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، والمدير التنفيذي لجهاز الطب العسكري اللواء عمر البصير، وعضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عبدالحميد اشتيوي، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري سبها، ومستشار النائب للشؤون الفنية فرج العماري، ومدير عام المناطق الغربية والجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط خالد أوهيبة، ومدير الإدارة العامة للمبيعات بالشركة سعيد بحير.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى شركة البريقة بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط توفير احتياجات مناطق الجنوب من الوقود والغاز من مستودعي طرابلس ومصراتة بداية من الأسبوع القادم، على أن تكون عمليات النقل من خلال قوافل تنطلق من مستودع مصراتة كمرحلة أولى إلى سبها عن طريق” بني وليد، نسمة، الشويرف، الشاطئ”.

وتعهدت وزارة الداخلية بتأمين قوافل نقل الوقود والغاز من خلال مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لها في المناطق والبلديات بالتنسيق مع شركة البريقة وجهاز الطب العسكري.

وأكد المجلس التسييري سبها تعاونه مع مجالس الأعيان بالمناطق لتوفير الأمن والحماية لقوافل نقل الوقود والغاز عند دخولها بلديات الجنوب والإشراف على عمليات التوزيع للبلديات لضمان وصولها مستحقيها.