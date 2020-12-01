الاتفاق على بحث آليات رفع التجميد عن الإيرادات النفطية

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اتفاق المجتمعين اليوم الثلاثاء في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رئيس المجلس فائز السراج، على البحث في آليات رفع التجميد عن إيرادات النفط مع تفعيل آليات الرقابة.

وأفاد المجلس في بيان مساء الثلاثاء، بأن الاجتماع ناقش تداعيات وآثار عملية تجميد الإيرادات النفطية، حيث اتسم الاجتماع بإظهار روح المسؤولية وإعلاء مصلحة الوطن من الجميع، وفقاً لنص البيان.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل دور اللجنة المشتركة والتي تضم في عضويتها كل من:

ديوان المحاسبة

وزارة المالية

مصرف ليبيا المركزي

ممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية

وستتولى اللجنة مهمة التنسيق في المسائل ذات العلاقة المالية العامة تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد، بحسب البيان.

كما تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب وقت لوضع حلول عاجلة للإشكاليات الاقتصادية الحالية.

هذا وأكد الحضور على ضرورة حث أعضاء الحوار السياسي بتونس ولقاءات مجلسي النواب والدولة بالمغرب من استحضار مصالح الوطن العليا، والتسامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أو جهوية، والإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن وإنهاء حالة التشظي والانقسان تمهيداً للوصول إلى مرحلة الانتخابات لتكون كلمة الشعب هي الفيصل فيها، وفق ما جاء في البيان.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمس الاثنين، إلى اجتماع تقابلي يضم كبار المسؤولين في الدولة.

جاء ذلك في خطاب للسراج، موجه إلى كل من:

رئيس مجلس النواب

رئيس المجلس الأعلى للدولة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

القائم بأعمال النائب العام

محافظ مصرف ليبيا المركزي

رئيس ديوان المحاسبة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وزير التخطيط المفوض

وزير المالية المفوض

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن هذه الدعوة تأتي إيماءً للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي، ومن باب المسؤولية القانونية والتاريخية، وفق قوله.