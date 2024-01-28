الاتفاق على تحويل الإيرادات النفطية بصورة مستمرة ومنتظمة

عُقِد اليوم الأحد، اجتماع بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ومحافظ المصرف الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع سُبل تمويل البرنامج التنموي وخطط رفع الإنتاج للمؤسسة الوطنية للنفط.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة عن إشادته بدعم محافظ البنك المركزي لخطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج من النفط والغاز لدعم الاقتصاد القومي وزيادة الدخل القومي.

كما أكد بن قدارة على أن المؤسسة الوطنية للنفط اتفقت مع المصرف المركزي على تحويل الإيرادات بصورة مستمرة ومنتظمة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج من النفط والغاز وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة وزيادة التنسيق فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح.