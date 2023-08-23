الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع آلية تنفيذ مبادرة «وثيقة التأمين الصحي»

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي آلية تنفيذ مبادرة «وثيقة التأمين الصحي».

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إنّ مبادرة «وثيقة التأمين الصحي» تستهدف توفير خدمات العلاج الطبي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

واتفق الحويج والفطيسي، على تشكيل فريق عمل مشترك يضّم وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وهيئة الإشراف على التأمين، والجهات ذات العلاقة لإعداد مقترح للتأمين الصحي لكل الليبيين.

واستعرض الاجتماع، قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن مبادرة وثيقة التأمين الصحي والمستهدفين منها في إطار مدونة السلوك للشركات وتنفيذها ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في قطاع التأمين كخطوة أولى.