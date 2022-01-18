الاتفاق على تشكيل لجنة ليبية تونسية مشتركة للحدود

عُقِد اجتماع اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الخارجية في طرابلس، مع سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدي ليبيا الأسعد العجيلي، حضره مدير إدارة الشؤون العربية ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية ومدير مكتب الشؤون العسكرية بالوزارة، ومندوبين عن المؤسسة الوطنية للنفط ورئاسة الأركان العامة وحرس الحدود.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وحلحلة بعض المشاكل التي تعترض سير التعاون، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

هذا وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالحدود سواء البرية أو البحرية تعقد اجتماعاتها في القريب العاجل وذلك لوضع قواسم مشتركة لتذليل الصعاب بين الجانبين.