الاتفاق على تفعيل اللجنة الليبية الكويتية المشتركة

عقدت وزير الخارجية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلسن مؤتمرا صحافيا مشتركا، مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقدمت المنقوش في بداية المؤتمر، الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبا على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى لمنح الثقة لهم من قِبل مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة على تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الإقتصادي في مختلف المجالات.

وقالت المنقوش: “اتفقنا على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010 وناقشنا عودة السفارة الكويتية وعودة الخطوط الجوية الكويتية”.

من جهته، أشار وزير الخارجية الكويتي إلى أنه خلال زيارته إلى ليبيا سلم رسالة خطية من أمير الكويت تتضمن تحياته وترحيبه بمنح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنيته القلبية بالتوفيق السداد في أداء مهامه”.

وأضاف: “استعرضنا أواصر العلاقات المتينة والتاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين وكيفية تنميتها وتطوير في الكثير من المجالات”.

وتابع الوزير الكويتي: “نقلت لرئيس الحكومة إشادة دولة الكويت بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا وبمسار وخطة محددة يقودها الأشقاء الليبيون لرسم طريقهم في المستقبل للوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري”.

ووجه وزير الخارجية الكويتي، الدعوة للمنقوش لزيارة الكويت لعقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية الكويتية.