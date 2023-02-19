التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأثنى اللافي في مستهل اللقاء، على جهود آبي أحمد، في تحقيق السلام بإثيوبيا، مؤكداً على عمق العلاقات المشتركة الليبية الإثيوبية، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون والشراكة مع إثيوبيا في عديد المجالات.

هذا وتم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإثيوبية، والتباحث في سبل عودة السفارة الإثيوبية للعمل من طرابلس.

من جهته عبر رئيس الوزراء الإثيوبي عن استعداد بلاده لدعم ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.