الاتفاق على تقديم مشروع التعديل الدستوري لمجلس النوّاب لإقراره

اتفقت اللجنة الدستورية الليبية في ختام أعمال الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بالغردقة المصرية، على آلية جديدة لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات العامة المقررة نهاية العام.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، على اعتماد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يمر في حال حصوله على (50+1) في كل دائرة.

وأوضحت اللجنة أن رفض مشروع الدستور سيوجب إعادته للهيئة التي ستعيد عرضه للاستفتاء خلال 30 يوما، وفي حالة تعذر إجراء عملية الاستفتاء فتجرى الانتخابات وفق هذه القاعدة الدستورية.

وعقدت اللجنة الدستورية اجتماعاتها على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة في مصر بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ناقش الأعضاء مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجوانب الفنية المتعلقة بالاستحقاق الدستوري، كما ناقشت اللجنة المُشكلة من 10 أعضاء لكل فريق الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 من ديسمير 2010.

من جهته أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في اليوم الختامي، جاهزية المفوضية لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات القادمة وفق معايير النزاهة والشفافية والأخذ بالاعتبارات الفنية التي تضمن حق المواطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها في أن يسفر اللقاء عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار، ودعم ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدة دعمها المستمر للحوار بين المجلسين.