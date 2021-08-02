الاتفاق على صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال الأسبوع الجاري

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمعالجة مشكلة المقاصة المصرفية، حيث تم الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة تداعيات المشكلة على المصارف التجارية.

كما تم الاتفاق على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع.

وتطرق الاجتماع إلى خطة الحكومة لرفع مرتبات المتقاعدين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك قبل نهاية العام الحالي.