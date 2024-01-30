الاتفاق على فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي، اجتماعاً موسعاً مع عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف المركزي.

ويأتي الاجتماع لمناقشة بيع النقد الأجنبي للمصارف التجارية والمواطنين، حيث اتفق الحضور على فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للاغراض التجارية والشخصية اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، ستشرع المصارف في استقبال طلبات فتح الاعتمادات المستندية، وطلبات الحجز للأغراض الشخصية للأفراد، وستفتح منظومة التسجيل للأغراض الشخصية مساء الخميس القادم لتسجيل البيانات ومطابقتها.