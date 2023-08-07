الاتفاق على معايير الإفصاح عن الإيرادات والإنفاق العام

عقدت اللجنة المالية العاليا، اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي، اجتماعها العادي الثالث، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة محمد المنفي، وبحضور كامل أعضاء اللجنة.

وأكد المنفي خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أن استضافة مدينة بنغازي لاجتماع اللجنة يأتي منسجماً مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية، للتأكيد على البُعد الوطنية لأعمالها.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها، يُعد مؤشر إيجابي على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية والإفصاح، ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام، مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد.

هذا وأفادت اللجنة في إيجاز صحفي، بأنها اعتمدت خلال اجتماعها الثالث، اللائحة الداخلية لتنظيم عملها، تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع، على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقاً لتقارير عُرِضت من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

وناقش اجتماع اللجنة أيضاً، أعمال اللجان الفنية المُكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

وفي ختام الاجتماع، اتفق أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام، بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الإفصاح الشامل والموحد.