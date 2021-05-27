الاتفاق على وضع خطة كفيلة بمراقبة استحقاقات 24 ديسمبر

اختُتِمت أمس الأربعاء، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني.

وحضر الجلسة الختامية د. يحي الجديد المدير العام لمفوضية الانتخابات، والهادي القرقوطي مدير إدارة التوعية، وإبراهيم المقصبي المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني، ورئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية د. عبدالغني دعبوب، وعدد من موظفي المفوضية، وممثلين عن مؤسسات مدنية معنية بالمراقبة الانتخابية.

وتم تلاوة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة بعد مداولات بين أعضاءها استمرت لـ3 أيام متواصلة، وتمحورت التوصيات حول وضع خطة كفيلة بمراقبة الانتخابات ترتكز على تدريب مراقبين وفق المعايير والظوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات، إضافة إلى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

اختتام أعمال اللجنة المشتركة المنبثقة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومفوضية المجتمع المدني اختتمت ظهر اليوم… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٢١