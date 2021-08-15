الاتفاق على وضع خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة في أسرع وقت

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، عن الاتفاق على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء في أسرع وقت ممكن.

وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة، في بيان عقب اختتام أعمال الجولة الـ12 المنعقدة في مدينة سرت، لجنة 75 بسرعة اعتماد القاعدة الدستورية حتى يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات مباشرة في 24 ديسمبر القادم، وحمَّلت ملتقى الحوار في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف السويسرية.

ودعت لجنة 5+5 إلى تعيين وزير للدفاع بشكل فوري، وتعزيز الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي سرت-مصراتة.

وأشارت اللجنة إلى وضع ترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي، والبدء في اتخاذ إجراءات فتح الطريق بوقرين – الجفرة، منةهى إلى أنه سيتم تبادل محتجزين بين الطرفين خلال الأيام القادمة بعد إعداد قوائم بذلك.