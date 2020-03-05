أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، اتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على وقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب السورية، وذلك بعد محادثات استمرت 6 ساعات، 3 منها كانت على انفراد بين الرئيسين فقط.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: “بناءً على نتائج مفاوضاتنا، اتفقنا على وثيقة مشتركة، سيتم الإعلان عن بنودها من قبل وزراء الخارجية”.
وأضاف: “تحدد الوثيقة الحلول التي وضعناها مع الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، خلال المباحثات اليوم التي استمرت أكثر من ست ساعات”.
وتابع بوتين: “لقد أكدنا اليوم اهتمام بلدانا بمواصلة عملهما في إطار صيغة أستانا،، لقد كانت عملية أستانا هي التي أعطت زخماً جدياً في سياق التسوية السورية”.
من جانبه، قال أردوغان إن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، سيتم بحلول منتصف ليل الخميس، مضيفا أن البلدين سيعملان على جعل وقف إطلاق النار في إدلب “دائما”.
كما تطرق الرئيس التركي إلى العمليات العسكرية التي يجريها الجيش السوري في إدلب، قائلا: “تركيا لا يمكن أن تبقى صامتة حيال هجمات الحكومة السورية في إدلب”.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دمشق بانتهاك اتفاق سوتشي وتتحمل مسؤولية التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.
يُشار أن دول (تركيا- روسيا وإيران) أعلنت في مايو 2017 توصلهم إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن جيش النظام السوري وداعميه يواصلون شن هجماتهم على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت “خفض التصعيد”.
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