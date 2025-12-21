الاتفاق مع تونس على إزالة العقبات أمام «الشركات السياحية»

استقبل وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، نصر الدين الفزاني، القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية لدى ليبيا، محمد الحبيب الصادق، يرافقه عدد من أعضاء السفارة، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي المكلف.

ورحب الوزير الفزاني بالضيف، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا وتونس، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تنمية السياحة والصناعات التقليدية في البلدين.

وأعرب القائم بالأعمال التونسي عن شكره وتقديره للجهود الليبية في دعم ملف تونس لاستضافة لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2027، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المغاربي لتوحيد الرؤى والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء سبل تنشيط السياحة البينية بين ليبيا وتونس، وتشجيع الشركات السياحية على جذب الزوار، مع التركيز على إزالة العقبات القائمة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

وأشار الوزير الفزاني إلى مذكرة التفاهم المرتقبة في مجال الصناعات التقليدية، وأوضح أنها ستُوقع في أقرب فرصة، كما تطرق إلى برامج التدريب في الصناعات التقليدية، مقترحًا استضافة عدد من المكوّنين التونسيين المتخصصين في الخزف والسجاد، وهو ما لاقى ترحيب القائم بالأعمال.

كما أكد القائم بالأعمال التونسي استعداد الخطوط التونسية لتنظيم رحلات سياحية إلى ليبيا خلال العام القادم، بعد دراسة وتحليل التحديات والصعوبات القائمة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعات التقليدية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين.