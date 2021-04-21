الاجتماع الأول لوزارة النفط مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها

أجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، رفقة مستشاري الوزارة، برئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدراء الشركات والمعاهد النفطية التابعة لها ومعهد النفط الليبي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي في إطار التواصل المباشر، والمتابعة والاطلاع على مختلف نشاطات القطاع.

وأستمع الوزير إلى ما طرحه مدراء الشركات النفطية من تقارير فنية، وآراء ومقترحات من شأنها التغلب على الصعاب والعوائق التي تواجه القطاع، وعلى رأسها موضوع تسيل الميزانيات للتمكن من تنفيذ العمليات النفطية، وللخروج من المديونية المحلية لكثير من الشركات.

كما استمع الوزير إلى القضايا التي تهم مستخدمي قطاع النفط مباشرة، والتي من أبرزها التأمين الصحي، وزيادة المرتبات بـنسبة 67%، وكذلك المطالبات بإعادة النظر في اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في الشركات.

وفي استهلاله، وبعد الترحيب بالحاضرين، أشاد الوزير بجهود وعطاء كافة مستخدمي القطاع في الحقول والموانئ والمنصات البحرية ومكاتب المؤسسة والشركات بمختلف المدن خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية، وأفاد بأن الوزارة ساعية للعمل على حل المشاكل والقضايا التي تمس مستخدمي القطاع مباشرة، مشيراً إلى أن الوزارة على تواصل دائم بحكومة الوحدة الوطنية من أجل التسريع بوضع الحلول لهذه القضايا، سواء الفنية منها أوالإدارية والمالية.