الاجتماع العادي الأول لوزارة التعليم للعام الدراسي 2019/2018

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور “عثمان عبدالجليل” بمدراء الإدارات والمراكز والمصالح والمكاتب التابعة للوزارة، وذلك لمناقشة عدة مواضيع تهم سير العمل وبداية العام الدراسي 2019/2018 م، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي، الدكتور “ايمن القماطي” وأعضاء المكتب اﻻستشاري للوزير.

وتناول اﻻجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات المركز الوطني للامتحانات الأربعاء | 2018/10/17 م، وضع آلية لمتابعة عمل اﻹدارت بالوزارة وتقييم أدائها وذلك بإحالة تقرير شهري عن أعمالها لمكتب المتابعة وتقييم الأداء للتعرف على الصعوبات التي تواجه سير عملها لوضع الحلول الناجحة لها.

واستعرض الاجتماع حصر المﻻكات الوظيفية حيث شدد الوزير على ضرورة حصر عدد الموظفين والعاملين بديوان الوزارة ومراقبات التعليم بالبلديات لوضع قاعدة بيانات صحيحة تستند عليها الوزارة، وكلف الوزير مدير مركز المعلوماتية والتوثيق ومدير إدارة اﻻحتياط العام بالتواصل مع مراقبي التعليم لتزويد الوزارة بالبيانات الكادر الوظيفي بالمراقبات في مدة لاتتجاوز منتصف اﻻسبوع المقبل.

وتابع الوزير مع مدير إدارة التعليم اﻷساسي ومدير مركز المناهج التعليمة ومصلحة المرافق التعليمية انطلاق العام الدراسي والتعرف عن الصعوبات التي واجهتم خلال الأسبوع الأول.

كما نوقش برنامج تحديد اﻻحتياجات التدريبية للمعلمين واﻻستعدادات القائمة لامتحان الدور الاستثتائي لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، وآلية التسجيل والقبول في الجامعات.