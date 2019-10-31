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الاحتجاجات مستمر في العراق وأعمال الشغب تُخلف أكثر من 80 قتيلاً

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أكتوبر 2019 - 09:01
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يحاول المتظاهرين عبور جسر السنك، باتجاه المنطقة الخضراء. [إنترنت]
أكد مصدر طبي عراقي أمس الأربعاء أن متظاهراً قُتل وأصيب نحو 70 آخرين بحالات اختناق، خلال محاولتهم اجتياز حاجز إسمنتي، وضعته قوات الأمن على جسر السنك، وسط بغداد.

حيث نقلت فرق الإسعاف المنتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد جثة المتظاهر بعد أن قتل بإطلاق نار إلى جانب إسعاف نحو 70 آخرين، بعد أن تعرضوا لحالات اختناق جراء استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع.

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هذا ويحاول المتظاهرين عبور جسر السنك، باتجاه المنطقة الخضراء، بعد أن تم إغلاق جسر الجمهورية منذ الجمعة الماضية.

وكانت قد انطلقت الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب الجمعة الماضية، وتخللتها أعمال عنف واسعة، خلفت أكثر من 80 قتيلاً وإصابة آلاف آخرين بجروح.

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