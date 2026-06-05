غضب في بروكسل.. «تخريب وإحراق سيارات» خلال احتجاجات واسعة

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل موجة احتجاجات واسعة رفضًا لقرار رفع الرسوم الدراسية في الجامعات، قبل أن تتطور التظاهرات إلى أعمال شغب ومواجهات مع قوات الأمن في عدد من مناطق المدينة.

وانطلقت الاحتجاجات رفضًا لقرار حكومة “المجتمع الفرنسي” في بلجيكا زيادة الرسوم الجامعية بنسبة 35%، لترتفع من نحو 835 يورو إلى 1194 يورو سنويًا، ما أثار استياءً واسعًا بين الطلاب والمتظاهرين.

وتحولت بعض التحركات الاحتجاجية إلى أعمال عنف قادتها مجموعات ملثمة، بحسب التقارير، حيث شهدت شوارع بروكسل عمليات تخريب طالت عددًا من المحال التجارية، إلى جانب إحراق سيارات ودراجات هوائية في مناطق متفرقة من المدينة.

ومع تصاعد التوتر، حاول محتجون الوصول إلى مبنى البرلمان ومنزل رئيس الوزراء، الأمر الذي دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل لاحتواء الوضع ومنع اقتحام المواقع المستهدفة.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود وإعادة السيطرة على الشوارع، في وقت تسببت فيه الاضطرابات بحالة شلل مروري واسعة في أجزاء من العاصمة البلجيكية.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن بلجيكية أخرى، من بينها نامور وشارلروا، إلا أن التحركات هناك جاءت بوتيرة أقل حدة مقارنة بما شهدته بروكسل.

وتعكس هذه التطورات حجم الجدل المتصاعد حول كلفة التعليم العالي في بلجيكا، في ظل مخاوف طلابية من تأثير الزيادة الجديدة على إمكانية الوصول إلى التعليم الجامعي وتحمل أعبائه المالية.

هذا ويشهد قطاع التعليم العالي في بلجيكا بين الحين والآخر نقاشات سياسية حول تمويل الجامعات وتكاليف الدراسة، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع النفقات العامة.

وغالبًا ما تؤدي قرارات رفع الرسوم إلى احتجاجات طلابية واسعة، تعكس حساسية ملف التعليم في المجتمع البلجيكي باعتباره أحد ركائز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

❗️⚠️🇧🇪 – Clashes erupted in Brussels on Thursday as more than 1,000 protesters — mostly students and young people — demonstrated against austerity measures targeting Belgium’s French-speaking education system.



The unrest broke out near Brussels Central Station after… pic.twitter.com/mgNLppFJBR — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 4, 2026

Throughout the day, second and third-generation migrants have been rioting in central Brussels.



Public and private property is vandalized, fires are set and both the Belgian police and firefighters have come under physical attack.



We don’t have to live this way pic.twitter.com/GWTz2a0Txy — Visegrád 24 (@visegrad24) June 4, 2026