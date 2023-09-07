أعلنت اللجنة العليا للاحتفال ببنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، أن يوم 16 سبتمبر الجاري سيكون موعدا لانطلاق برامج الاحتفاء ببنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة، اليوم الخميس، بشأن آخر المستجدات والترتيبات الجارية للاحتفاء ببنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية.

وقال رئيس اللجنة العليا للاحتفال إبراهيم هدية، إن الاحتفالات ستنطلق بالتزامن مع ذكرى “يوم الشهيد” يوم استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار وستستمر حتى نهاية أبريل 2024.

وكشف هدية أن اللجنة تعاقدت على تنفيذ اليوم الافتتاحي مع شركة المجموعة الإعلامية عن طريق لجنة إعادة الاستقرار والإعمار بنغازي، مؤكدا أن حفل الافتتاح سينال إعجاب الجميع وسيشكل مفاجئة لكل الليبيين الذين لديهم غيرة على وطنهم والذين تجمعهم كلمة الثقافة والأدب والشعر.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للاحتفال ببنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، أن برامج الاحتفالية ستتضمن 80 حدثا ثقافيا وعلميا وفنيا تتنوع ما بين ندوات وورش عمل ومؤتمرات علمية ومحاضرات ثقافية ومهرجانات للمسرح والموسيقى ومختلف الفنون التشكيلية.

ولفت إلى أن اللجنة عملت طيلة الأشهر الماضية بشكل متواصل ليلا ونهارا لتنظيم وإطلاق هذا الحفل، وكافة البرامج الأخرى التي سيتضمنها والتي ستمتد على مدى عام كامل رغم كافة العراقيل التي تم تسهيلها لنصل إلى إعلان عن يوم الافتتاح، معربا عن شكره لجميع الجهات التي قدمت الدعم لإقامة الاحتفال.

ونوه رئيس اللجنة،إلى أن الراعي الرسمي لبرامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي هي منظمة الثقافة والعلوم في العالم الإسلامي “ايسيكو” والراعي المحلي لها في ليبيا هي اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وأشار هدية إلى أن قرار تشكيل لجنة الاحتفال صدر في فبراير الماضي عن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الراعي المحلي للاحتفال، وضم أكثر من 25 شخصية يرأسون مؤسسات إعلامية ونشطاء ومهتمين بالشأن الثقافي ومختلف صنوف المعرفة.

يذكر أن الاحتفال بعواصم الثقافة بالعالم الإسلامي تم اقراره في المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي في عام 2001، وتم اختيار طرابلس في عام 2009 عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وبنغازي في عام 2022، وتم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا إلى هذا العام.

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