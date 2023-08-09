الاحتفال بالذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي

انطلقت في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالات بالذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وأعضاء من مجلسي النواب والدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وقادة الأركان النوعية وآمري الكليات العسكرية ومن السلك السياسي المعتمد في ليبيا.

واستُهِل الاحتفال بعرض لكراديس الوحدات من مختلف ألوية وكتائب الجيش الليبي وحملة الرايات حاملين راية الوطن ورايات الأركانات القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود، كما شارك في الاحتفال كراديس من طلبة الكليات العسكرية ووحدات من مختلف صنوف الجيش الليبي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وفيما كانت كراديس الجيش تستعرض أمام المنصة الرئيسية، كانت زوارق من القوات البحرية تحي الاحتفال في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.

وحيا رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الجيش الليبي في يوم تأسيسه، داعيا إلى بذل الجهد من أجل بناء قدراته بما يؤهله لأداء رسالته في الحفاظ على الوطن وصون حدوده.

وقال الحداد في كلمة بالمناسبة: “إن الحروب والمعارك لم تعد جيش يقف على جبهات القتال وحيدا بل جيش وشعب يقف وراءه يدعمه ويسانده حماية للسيادة والكرامة”.

وأضاف: “حان الوقت أن نضع اليد في اليد وأن نبتعد على كل ما يسيء للوطن ونحرم الدم بين أبناء الوطن الواحد”.

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، أن تأسيس الجيش الليبي كان تتويجا لعقود من الكفاح والنضال خاضها الآباء والأجداد ضد المحتلين.

وقال الدبيبة في كلمته: ” الجيش الليبي تأسس ليكون درعا وسيفا.. درعا يحمي الوطن ويرعى مصالحه وسيفا يقطع رقاب من يطمع في خيراتنا”.

وتابع: “إن هذا المشهد المهيب اليوم يوجه رسالة أن زمن الحرب ولى بلا رجعة ولن يرفع الليبي سلاحه في وجه أخيه أبدا وأن فوهات البنادق لن تصوب إلا في وجه الأعداء”.

بدوره وجه القائد الـعلى للجيش الليبي محمد المنفي، التحية لـبناء الجيش الليبي واصفا التاسع من أغسطس بأنه مناسبة تحمل كل معاني الفداء والتضحية التف حولها كل الليبيين في أنحاء الوطن كافة.

وقال المنفي في كلمته: “نستذكر في هذا اليوم بكل فخر أيام خالدة صنعها هذا الجيش بسواعد أبنائه، إنكم الحصن المنيع الذي يحفظ عزة وكرامة الوطن والجسر الذي سيعبر بنا إلى بر الأمان وسيظل جيشنا رمز وحدة ليبيا”.