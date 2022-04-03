الاحتلال الإسرائيلي ينشر بطاريات دفاعية على الحدود مع غزة

أعلنت قيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرها بطاريات دفاعية، وأنّها باتت مستعدة لأي تصعيد على مختلف الجبهات بما في ذلك شن عملية «حارس الأسوار 2»، ضد قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم قوات الاحتلال ران كوخاف، لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تطرق خلالها إلى التوتر الأمني بالضفة الغربية المحتلة.

وقال كوخاف إنّ القوات الإسرائيلية تعمل في أي مكان وفي أي وقت في المناطق «أ»، و«ب»، و«ج»، كما أنه يساعد الشرطة في الجبهة الداخلية.

وأضاف كوخاف إنّهم يراقبون غزة ولبنان وسوريا وحتى سيناء، وأنّهم مستعدون لأي تصعيد محتمل، مؤكدا أنّ قوة عسكرية إسرائيلية تنتشر على حدود القطاع، وجاهزة للدفاع البري وستفعل كل ما هو ضروري لكي يمر شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي بسلام.

وفجر السبت، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين قرب مدينة جنين، بدعوى اعتزامهم تنفيذ هجوم داخل إسرائيل، وخلال العملية أصيب أيضا 4 من جنود الإسرائيليين بينهم إصابة خطيرة.