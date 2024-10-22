الاحتلال يواصل قتله الفلسطينيين و«جباليا منكوبة».. مقترح مصري لوقف الحرب

‏يواصل الجيش الإسرائيلي “حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، وإجبار الفلسطينيين على النزوح قسرا”.

وأحرقت ‏إسرائيل مدرسة جديدة في جباليا، ‏وبذلك يصل إجمالي عدد المدارس التي أضرم الجيش الإسرائيلي فيها النيران خلال الأيام الماضية إلى 3 مدارس، هي: “الكويت، و”حلب”، و”حمد” وهي المدارس الرئيسية في جباليا.

“ودمّر الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 أكثر من 120 مدرسة وجامعة تدميرا كليا، و332 مدرسة وجامعة جزئيا”، حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.

وعبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن “اعتقاده بأن 100 ألف من سكان جباليا محاصرون”، وقال إن “الوكالة لم تتمكن من إدخال أي إمدادات لهم، ولم تصلهم أي مساعدات منذ 3 أسابيع”.

إلى ذلك، “قُتل 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

مقترح مصري جديد لوقف حرب غزة

كشفت تقارير إسرائيلية، عن بعض تفاصيل مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، “يقضي المقترح بإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في القطاع”.

وحسب الهيئة، “عرض كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل على الوزراء فكرة طرحت على رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار أثناء لقائه مسؤولي الاستخبارات المصرية في القاهرة”.

وعارض الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الاقتراح، ووصفاه بأنه “هدية “لحماس” في الوقت الذي تعيش به إسرائيل حالة من الزخم”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر إلى أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.