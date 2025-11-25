الاحتياطيات تتجاوز 120 مليار برميل.. الإمارات تعلن زيادة قياسية بإنتاج النفط

سجلت دولة الإمارات زيادة جديدة في احتياطياتها النفطية والغازية خلال عام 2025، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستقرار، وفق ما أعلنته شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” خلال اجتماع ترأسه رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تحديثات مهمة شملت زيادة الاحتياطيات وتعزيز قدرات الإنتاج، مع التركيز على التوسع في الحقول الرئيسة، وتطبيق تقنيات الاستشعار الحديثة، وتوسيع مرافق المعالجة، ورفع كفاءة التشغيل لدعم النمو المتسارع في قطاع الطاقة.

أرقام قياسية واستثمارات ضخمة

أظهرت البيانات أن احتياطيات النفط الإماراتية ارتفعت من 113 مليار برميل، وهو المستوى الذي حافظت عليه الدولة لثلاث سنوات، إلى 120 مليار برميل حتى تاريخ 24 نوفمبر 2025.

كما ارتفعت احتياطيات الغاز الطبيعي من 290 تريليون قدم مكعبة قياسية إلى 297 تريليون قدم مكعبة، ما يعزز موقع الإمارات كواحدة من أكبر الدول مالكة للاحتياطيات عالمياً، حيث تحتل المرتبة السادسة في النفط والسابعة في الغاز.

وفي إطار خطة استراتيجية لتطوير القطاع، أعلنت “أدنوك” عن استثمار ضخم بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) خلال الفترة بين 2026 و2030، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين البنية التحتية للنفط والغاز، وتوسيع عمليات الاستكشاف، وزيادة القدرة على تلبية الطلب المحلي والدولي.

التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز الإنتاجية

شهدت الحقول الإماراتية، البرية والبحرية، اعتماد تقنيات حديثة تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي لمراقبة العمليات بدقة وتقليل فترات التوقف وتحسين الإنتاجية.

كما عزز تطوير مرافق المعالجة والنقل كفاءة المصافي وقدرات التخزين، وتطوير خطوط الإمداد، ما يعزز مكانة الإمارات كمزود موثوق للطاقة على المستوى العالمي.

كما تتضمن مشروعات الغاز الطبيعي التوسع في تلبية الطلب الصناعي والمجتمعي، واستكشاف الغاز غير التقليدي، باستخدام تقنيات الحفر المتقدمة للوصول إلى تراكيب جيولوجية كانت صعبة الاستغلال سابقاً.